Polizei ermittelt zu Telefon-Betrüger-Ring

Bukarest/Neumarkt/Gorj/Vrancea/Botoșani (ADZ) - Die Kriminalpolizei in Neumarkt/Târgu Mureș hat am Mittwochvormittag neun Hausdurchsuchungen in Bukarest sowie in mehreren Ortschaften in den Kreisen Gorj, Vrancea und Botoșani durchgeführt, um ein Betrügernetzwerk zu entlarven, welches seit Anfang Juni dieses Jahres im Verdacht steht, über 30.000 Euro sowie Schmuck auf betrügerische Weise erworben zu haben, wie die Polizei Neumarkt am Mieresch mitteilt.



In dem Betrugsschema geben sich die Anrufer als Ärzte oder entfernte Familienmitglieder des Angerufenen aus und fordern für einen angeblich schwer verunglückten Angehörigen desselben größere Geldsummen für einen medizinischen Eingriff. Nachdem die Betrüger die Adresse der Opfer erhalten haben, suchen sie oder ihre Komplizen diese persönlich auf und geben sich als Ärzte aus, um das Geld oder die Juwelen abzuholen. Die Staatsanwaltschaft Neumarkt ermittelt in der Causa wegen Betrug und Betrugsversuch.