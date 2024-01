Polizei kauft neue Drogentests

Bukarest (ADZ) – Weil die bisher eingesetzten Testkits nicht zuverlässig sind, will die Polizei neue beschaffen. Über 220 seien bereit mit EU-Mittel gekauft worden. Bei einer knappen Hälfte der Probanden schlage der bisherige Test positiv an, obwohl sie keine Drogen genommen haben, klagen die Behörden laut Berichten des öffentlichen Senders TVR. Selbst wenn die Blutproben später das Gegenteil belegen, wird bei einem positiven Test der Führerschein entzogen – die Fahrer müssen dann manchmal erst in langwierigen Gerichtsverfahren ihr Recht erstreiten, was bei Berufsfahrern durchaus existenzgefährdend sein kann.