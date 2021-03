Polizisten wegen Folter strafverfolgt

Bukarest (ADZ) – Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell gegen neun Bukarester Polizeibeamte des 16. Reviers, die zwei Personen in der Nacht zum 1. September 2020 gefoltert haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Polizisten zwei Personen an den Stadtrand verschleppt und eine davon verprügelt, nachdem die beiden Bürger die Ordnungshüter darauf verwiesen hatten, dass sie keinen Atemschutz tragen und gegen die geltenden Regelungen verstoßen. Beide Opfer erstatteten umgehend Anzeige. Acht Polizisten wurden am Mittwoch festgenommen, einer wurde unter polizeiliche Aufsicht gestellt.