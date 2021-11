Präsenzunterricht in zwei Drittel der Schulen

Bukarest (ADZ) – Interim-Bildungsminister Sorin Câmpeanu (PNL) hat am Sonntag in einer TV-Sendung auf Digi24 erklärt, dass in 67,79 Prozent der Schulen landesweit, bzw. in allen Bildungseinrichtungen, in denen mindestens 60 Prozent des Personals geimpft ist, am Montag der Präsenzunterricht nach den zweiwöchigen „Zwangsferien“ wieder aufgenommen wird. Falls man die ursprünglich angesprochene Inzidenzrate von sechs als Kriterium hätte, würden nur rund sieben Prozent der Schulen wieder ihre Tore öffnen, da die Inzidenz in den meisten Großstädten höher ist.



Ebenfalls sei, nach Angabe des neuen Eröffnungskriteriums am 29. Oktober, die Impfrate des Schulpersonals von 54 auf derzeit 68 Prozent gestiegen. Ab Montag soll nun die Innenrevision des Bildungsministeriums die Genauigkeit dieser Impfraten prüfen, und zwar durch einen direkten Zugang des Ministeriums, als Arbeitgeber, auf das Nationale Impfregister (RENV).



Laut Câmpeanu würde die Impfwilligkeit des Schulpersonals mancherorts von der jeweiligen Schulleitung abhängen. Die Lehrer seien ein Beispiel für die Schüler und sollten die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Massenimpfung verstehen, hieß es ferner.