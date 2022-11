Präsident des kroatischen Parlaments zu Besuch

Bukarest (ADZ) - Der Präsident des kroatischen Parlaments, Gordan Jandrokovic, ist aus Anlass des 30. Jubiläums seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf Einladung der Leitung des rumänischen Parlaments hierzulande zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch eingetroffen. Auf dem Programm des kroatischen Parlamentspräsidenten standen am Dienstag Treffen mit seinen beiden rumänischen Amtskollegen Alina Gorghiu (PNL) und Marcel Ciolacu (PSD), eine Rede vor den rumänischen Abgeordneten sowie ein Gespräch mit Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL). Am Mittwoch wollte Jandrokovic sodann mit Staatspräsident Klaus Johannis zusammentreffen und abschließend die Ortschaft Karaschowa, Kreis Karasch-Severin, und deren kroatische Gemeinschaft besuchen.



Kernthema der Unterredungen zwischen dem kroatischen Parlamentspräsidenten und den rumänischen Behörden war der Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit zum einen auf parlamentarischer Ebene und zum anderen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der benachbarten Ukraine sowie der zunehmenden Sicherheitsbedrohungen in Europa gewesen.