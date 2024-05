Präsident erhält renommierten Preis von US-Denkfabrik Atlantic Council

Washington (ADZ) – Präsident Klaus Johannis ist als erster Staatschef mit dem Distinguished Leadership Award des Atlantic Council ausgezeichnet worden. Der Verein, der namhafte Akteure aus Politik, Sicherheit und Wirtschaft zusammenbringt, verleiht jedes Jahr diesen Preis an Führungspersönlichkeiten mit großen Verdiensten um die Förderung transatlantischer Werte.

Er nehme den Preis als Anerkennung der Führungsrolle an, die Rumänien in den letzten 20 Jahren in der NATO gespielt hat, sagte Präsident Johannis in seiner Rede. Rumänien und das rumänische Volk haben mutige und entschlossene Entscheidungen getroffen, um das demokratische Gefüge der Gesellschaft zu stärken, den transatlantischen Sicherheitsverpflichtungen gerecht zu werden und das Land zu einem Anker der strategischen Stabilität, des Wohlstands und des Fortschritts in einem immer noch unruhigen Teil Europas zu machen, so Präsident Johannis. Rumänien habe in vielen Bereichen in Mittel- und Osteuropa ein Beispiel gesetzt – von der Verteidigung der Ostflanke der NATO bis hin zu Investitionen in Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Die Auswirkungen gingen weit über die nationalen Grenzen hinaus und haben dazu beigetragen, Europa und das transatlantische Bündnis zu stärken – sie verdienen es, anerkannt zu werden, erklärte der Staatschef, der das Bukarest-9-Format ansprach: eine 2015 von Rumänien und Polen gestartete außenpolitische Initiative aller Staaten der NATO-Ostflanke und eine solide Plattform zur Koordinierung der Sicherheitsressourcen dieser Länder innerhalb des Bündnisses.

Für Donnerstagvormittag (Washingtoner Zeit, nach ADZ-Redaktionsschluss) war ein Treffen des Präsidenten mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhaus, Mike Johnson, geplant.