Präsident für von der Leyen als Kommissionschefin

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis unterstützt die deutsche Christdemokratin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Chefin der Europäischen Kommission. „Ich bin zuversichtlich, dass sie in der Lage ist, die Einheit und den strategischen Einfluss der EU zu stärken und verlässliche Lösungen für alle Mitgliedstaaten und Bürger zu finden“, so Johannis in einem Beitrag auf X (früher Twitter). Nur wenige Stunden zuvor hatte von der Leyen offiziell verkündet, eine zweite Amtszeit anzustreben. Ihr erstes Mandat war von schweren Krisen wie der Covid-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt.