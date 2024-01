Präsident gesucht – mit Vermisstenanzeige

Bukarest (ADZ) – Der AUR-Abgeordnete Adrian Axinia will gerne wissen, wo Präsident Klaus Johannis steckt. Dafür erstattete er eine Vermisstenanzeige beim zuständigen Polizeirevier in Bukarest. Laut Axinia sei Johannis „seit dem 18. Dezember letzten Jahres nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen und komplett abwesend“. Damit erfülle er seine Verpflichtungen aus der Stellenbeschreibung in der Verfassung nicht – nämlich im Kontext der „massiven Straßenproteste“ zwischen Staat und Gesellschaft zu vermitteln.