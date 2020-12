Präsident Johannis auf Staatsbesuch in der Republik Moldau

Bukarest (ADZ) – Eine Woche nach Vereidigung der neuen pro-europäischen Regierung in Chișinău und fünf Jahre nach seinem letzten Besuch in der Republik Moldau stattete Präsident Klaus Johannis dieser am Dienstag einen Staatsbesuch ab. Johannis ist damit als erstes Staatsoberhaupt Gast der neu gewählten Präsidentin Maia Sandu. „Es ist ein wichtiger Besuch für unser Land“, erklärte diese auf Facebook. Als Hauptthemen stehen die Unterstützung der Republik Moldau während der Pandemie auf der Agenda sowie eine gemeinsame Erklärung zur Festigung der bilateralen strategischen Partnerschaft.