Präsident mit Energiepreisdeckelung einverstanden

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Donnerstag bei einem Besuch im Kernkraftwerk bei Cernavodă erklärt, dass er mit einer Energiepreisdeckelung für diesen Winter einverstanden sei. Es habe niemand erwarten können, dass die Energiepreise so stark steigen, daher müsste man gemeinsam mit europäischen Behörden schnell agieren. Das Problem werde Ende des Monats bei der Tagung des Europäischen Rates besprochen, bis dahin sollte die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket vorschlagen, so Johannis. Eine Preisdeckelung für diesen Winter könnte schon beschlossen werden, bevor auch andere Maßnahmen umgesetzt werden.