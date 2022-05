Präsidentenrennen 2024: Orban will antreten

Bukarest (ADZ) – Der ehemalige Liberalenchef und gegenwärtige Vorsitzende der außerparlamentarischen Kleinpartei „Macht der Rechten“ (Forța Dreptei), Ludovic Orban, will im Präsidentenrennen von 2024 antreten – nach all dem, was ihm in letzter Zeit widerfahren sei, könne er sich nur schwer vorstellen, jemals noch sein Vertrauen in einen anderen Kandidaten zu setzen, so Orban. Seine Ankündigung machte der 58-Jährige am Wochenende just in Hermannstadt/Sibiu, wo er hervorhob, dass Amtsinhaber Klaus Johannis ihn unter allen Politikern des Landes „am schwersten enttäuscht“ habe – er hätte nie gedacht, dass hinter „der Maske des redlichen Deutschen“ und einer prowestlichen Orientierung „dermaßen viel Ehrlosigkeit, Zynismus sowie Mangel an Empathie und Feingefühl gegenüber Land und Leuten“ stecken könne, sagte Orban. Persönlich gebe er sich eine Mitschuld, einen derartigen Politiker überhaupt unterstützt zu haben, fügte der frühere Spitzenliberale hinzu.