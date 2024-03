Präsidentenrennen: Ciolacu noch unentschlossen

Jassy (ADZ) - Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu weiß nach eigenen Angaben immer noch nicht, ob er bei der auf September vorgezogenen Präsidentenwahl als Spitzenkandidat seiner Partei antreten will oder nicht. Wie Ciolacu am Wochenende auf einer Konferenz der Jassyer PSD-Verbände hervorhob, sei dies ein Beschluss, den er nicht nur gemeinsam mit den Parteikollegen, sondern vor allem auch mit sich selbst zu fassen zu habe. Fest stehe auf jeden Fall, dass er sich einen Staatspräsidenten wünsche, der „etwas aufbaut“ – man habe nämlich „viel zu viel Zeit mit Streitigkeiten verloren“.



Der Premierminister hob des Weiteren hervor, dass aus seiner Sicht „politische Stabilität“ nach wie vor wesentlich sei – es sei schlichtweg inakzeptabel, dass es „binnen zehn Jahren zehn Regierungschefs und Hunderte Minister“ gebe. Andererseits sei es ebenso „falsch, sich an Ämter zu klammern“ – wer keine Leistungen aufweisen könne oder sich als korrupt erweise, habe selbstverständlich seinen Hut zu nehmen, sagte Ciolacu.