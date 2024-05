Präsidentenrennen: Die PNL nimmt den Wahlkampf vorweg

Bukarest (ADZ) - Zwar steigt das vorgezogene Präsidentenrennen erst im September, doch hat die PNL nichtsdestotrotz bereits mit dem Vorwahlkampf losgelegt: Zahllose Riesenplakate mit dem Porträt von Parteichef Nicolae Ciucă, der seine Kandidatur bis dato noch gar nicht bestätigt hat, zieren diese Tage den Straßenrand von Fernstraßen, während in den sozialen Netzwerken Videoclips mit Ciucă allgegenwärtig sind. In seinen mehr oder minder informellen Wahlkampfclips setzt der Liberalenchef allerdings nicht auf liberale, sondern auf erzkonservative Botschaften – Familie, Kirche, Brauchtum, nationale Identität, Heer –, womit er sich parolenmäßig kaum von der PSD und der rechtsnationalen AUR unterscheidet.

Sein erster Stellvertreter, Rareș Bogdan, rührte am Mittwoch bereits fleißig die Wahlkampftrommel für den Parteichef: Die gesamte Partei glaube an Ciucăs Chancen, dieser werde sich als „besonders ausgeglichenes Staatsoberhaupt“ erweisen, so Bogdan, demzufolge der aktuelle „komplizierte geopolitische Kontext“ einen wichtigen Pluspunkt für Ciucă darstellt – „sowohl Rumänien als auch Europa“ würden den General a.D. nämlich brauchen, behauptete der PNL-Vize.

Bogdan bestätigte zudem, dass die erste Wahlrunde des Präsidentenrennens am Sonntag, dem 15. September, und die Stichwahl zwei Wochen später, nämlich am Sonntag, dem 29. September, steigen wird – darauf hätten sich die Koalitionsspitzen geeinigt, selbst wenn die beiden Termine bisher offiziell noch nicht bestätigt worden seien. Von den Medien bezüglich eines eventuellen gemeinsamen Kandidaten der Koalition bei der Präsidentenwahl befragt, sagte Bogdan, dass diese Möglichkeit auf Koalitionsebene erst nach der Europa- sowie vorgezogenen Kommunalwahl vom 9. Juni erörtert werde.