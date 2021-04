Präsidialanwärter: PSD-Chef will interne Vorwahlen

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu hofft auf einen Überraschungssieg seiner Partei bei der Präsidentschaftswahl 2024. Wie Ciolacu am Wochenende in einer Talkshow sagte, wird der Parteichef zudem nicht automatisch auch Präsidentschaftskandidat der PSD sein – letzterer soll nach parteiinternen Vorwahlen aufgestellt werden. In den letzten beiden Jahrzehnten habe kein einziger in einem Präsidentschaftsrennen angetretene PSD-Chef gewonnen, es sei daher an der Zeit, von dieser Formel abzusehen, sagte Ciolacu, der sich überzeugt erklärte, dass die PSD infolge ihrer „internen Reformen“ gute Chancen auf den Wahlsieg hat.