Präsidialberater wird Botschafter in den USA

Bukarest (ADZ) – Präsidialberater Andrei Muraru soll, Presseberichten zufolge, Nachfolger des scheidenden rumänischen Botschafters in den USA, George Maior, werden. Muraru selbst bestätigte dem Nachrichtenportal G4M am Donnerstagabend, in den Karten für den Top-Job in Washington zu sein. Der Historiker ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge zum Thema des Kommunismus und Holocaust in unserem Land, seit 2014 ist er Präsidialberater im Rahmen des Ressorts für die Beziehungen zu Behörden und Zivilgesellschaft.