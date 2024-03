Predoiu sagt Alko-Polizisten den Kampf an

Bukarest (ADZ) - Innenminister Cătălin Predoiu (PNL) hat alkoholisierten, ungerechtfertigt aggressiven oder sonstwie renitenten Polizisten den Kampf angesagt: Die Zahl der seit Jahresbeginn angetrunken ertappten Polizeibeamten, einschließlich am Steuer, gehe bereits in die Dutzende und sei damit aus seiner Sicht sowohl „zu hoch“ als auch schädigend für das Image „Zehntausender Beamten des Innenministeriums“, weswegen das Ressort inzwischen an einem Ethikkodex arbeite, der die Messlatte in puncto Dienstverhalten für alle Mitarbeiter des Ministeriums weit höher anlegen werde, teilte der Innenminister am Wochenende mit.