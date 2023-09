Predoiu zum Drogenhandel: Ernst der Lage spät erkannt

Bukarest (ADZ) – Seit Jahresbeginn sind landesweit 37 Drogenhändler-Netze zerschlagen worden, erklärte Innenminister Cătălin Predoiu am Sonntagabend beim TV Sender Prima News. Das sei „nicht wenig”, denn diese Arbeit bedeute „Infiltration, Aufdeckung, Verhaftung” – und dies bei einem Personaldefizit von rund 30 Prozent im Ministerium. Außerdem habe es bedeutende Sicherstellungen gegeben – nicht alle wurden jedoch rechtzeitig an die Medien kommuniziert und daher nicht publiziert. In diesem Jahr wurden 600 Kilogramm riskante und hochriskante Drogen sowie drei Tonnen Vorläuferstoffe und 600 Kilogramm Pflanzenmaterial konfisziert, erklärte Predoiu. Dennoch räumte der Ressortminister ein, das Phänomen sei „nicht ausreichend effizient bekämpft” worden. Auf politischem Niveau habe man den Ernst der Lage zu spät erkannt. Auch seien die legalen Instrumente mangelhaft: Das Gesetz zur Bekämpfung von Hochrisikodrogen stammt noch aus dem Jahr 2000.