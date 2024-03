Preisbremse erneut verlängert

Bukarest (ADZ) - Das Parlament hat am Dienstag eine von der PSD eingebrachte Änderung der geltenden Preisbremse-Regelung im Lebensmittelbereich verabschiedet, die vorsieht, dass die Handelsaufschläge auf knapp zwei Dutzend Grundnahrungsmittel bis Jahresende gedeckelt bleiben. Davor hatte bereits Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) via Facebook bekannt gegeben, dass die nicht unumstrittene Preisbremse ein weiteres Mal verlängert wird – der Schritt sei „völlig gerechtfertigt“, schrieb Ciolacu in einem Posting.