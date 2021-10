Premier bestätigt: Schulen werden nicht geschlossen

Bukarest (ADZ) – Nach der Sitzung des Nationalen Komitees für Notfallsituationen (CNSU) am Donnerstag bestätigt Premier Florin Cîțu: Schulen müssen auch bei einer lokalen Inzidenz von über 6 Fällen pro 1000 Einwohnern nicht auf Online-Unterricht übergehen. Statt dessen sollen sie nur beim Auftreten von Covid-19-Fällen geschlossen werden.



Für Orte mit Inzidenz über 6 gilt ferner: Restaurants, Bars, Sportsäle, Kinos, Veranstaltungssäle, Spielhöllen etc. bleiben geöffnet. Zugang erhalten nur durch Impfung oder Krankheit Immunisierte, nicht jedoch negativ Getestete, weil diese ein erhöhtes Risiko für Infektion und schweren Krankheitsverlauf aufweisen, so Cîțu auf TVR. Dasselbe gilt für den Zugang zu privaten Feiern, die von 5 bis 24 Uhr und max. 200 Personen erlaubt sind, sowie zu Veranstaltungen.



Von der nächtlichen Ausgangssperre von Freitag bis Sonntag sind nicht nur Geimpfte befreit, sondern auch jene, die von Covid genesen sind.



Im Freien und in geschlossenen Räumen gilt wieder Maskenpflicht.