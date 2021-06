Premier Cîțu trauert um seine Mutter

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) trauert um seine Mutter, Elena, die am Wochenende den Folgen einer langen, unheilbaren Krankheit erlag. Der Premierminister, der zum Zeitpunkt des Ablebens seiner Mutter gerade einen Arbeitsbesuch in Baia Mare unternahm, kehrte sofort mit einem Militärflugzeug nach Bukarest zurück, sagte sämtliche Termine vom Wochenende ab und begab sich anschließend in sein Heimatdorf Tulei, Landeskreis Vâlcea. Die Fernsehaufsicht CNA ersuchte unterdessen alle Fernsehsender, die Intimsphäre des Premierministers zu wahren und von jeglicher sensationalistischen Berichterstattung abzusehen.