Premier fordert Sorina Pinteas Entlassung

Bukarest (ADZ) - Premier Ludovic Orban (PNL) hat am Donnerstag Gesundheitsminister Nelu Tătaru zur umgehenden Freistellung der unter Korruptionsverdacht stehenden früheren Gesundheitsministerin Sorina Pintea (PSD) als alte und neue Managerin des Notklinikums Baia Mare aufgefordert, nachdem letztere jüngst einen Rücktritt von ihrem Rücktritt als Krankenhaus-Leiterin gemacht hatte. Der Gesundheitsminister sei ersucht, von seinen in Notstandszeiten erweiterten Amtsbefugnissen Gebrauch zu machen, „entlassen Sie die alte Managerin, die sich durch eine Volte erneut in den Chefposten hieven will“, so der Regierungschef.