Premier fordert verschlankte Ministerien

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Dienstag klargestellt, von seinen Ministern erheblich verschlankte Ministerien zu erwarten, und dabei beanstandet, von ersteren noch keinerlei einschlägige Reformvorschläge erhalten zu haben. Zurzeit hätten die Minister noch freie Hand, schon bald werde er sie jedoch ausdrücklich dazu auffordern, so Cîțu. Dem Premier zufolge gibt es in zahlreichen Ministerien viel zu viele Chefposten, vor allem Generaldirektoren, durch deren Wegfall erhebliche Ersparnisse erzielt werden könnten. Den Sparstift will der Regierungschef zudem auch bei den maroden Staatsunternehmen ansetzen.