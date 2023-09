Premier gegen Massentests auf Drogen bei Kindern

Bukarest (ADZ) – Im Kampf gegen den Drogenkonsum bei jungen Menschen müsse man den Rechtsrahmen ändern, so dass Eltern ihre Kinder auf Kosten des Staates testen können. Das forderte Premierminister Marcel Ciolacu anlässlich seiner Teilnahme am Schulbeginn bei der Technischen Schule „Anghel Saligny“ in der Hauptstadt. Auch sollte sich die Führung einer Schule im Bedarfsfall mit den Eltern abstimmen und testen lassen – allerdings sei eine „nationale Hysterie“, in der Kinder eingefangen und auf Drogen getestet werden, unangebracht und werde die geplante Wirkung verfehlen. Laut dachte Premierminister Ciolacu auch über ein Verbot für positiv gestestete Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren nach: Sie sollten die Fahrprüfung nicht gleich mit 18 Jahren ablegen dürfen. Das könnte sie dazu bringen, es sich „zwei Mal zu überlegen“, wenn sie mit Rauschgift experimentieren wollen.

Auf den Drogenkonsum als ein für die nationale Sicherheit relevantes Thema angesprochen, bejahte der Regierungschef eine solche Perspektive: Auf jeden Fall sei es ein solches Thema und auf diesem Niveau werde das Problem auch angegangen, sagte er.