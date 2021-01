Premier: Lasse mich diesen Samstag impfen

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu wird sich nach eigenen Angaben am Samstag, dem 16. Januar, gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen. Wie Cîțu der Presse am Mittwoch sagte, hofft er zudem, dass hierzulande „bis September mehr als zehn Millionen Menschen geimpft worden sind“. Tags davor hatte schon Staatschef Klaus Johannis mitgeteilt, sich Freitag, den 15. Januar, öffentlich impfen lassen zu wollen. Ab Freitag läuft bekanntlich die zweite Etappe der landesweiten Impfkampagne an, die nach dem Gesundheitspersonal nun auch die Vakzinierung von weiterem Schlüsselpersonal, einschließlich Amtsträger, vorsieht.