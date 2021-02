Premier: Minister im Sommer am Prüfstand

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Dienstag klargestellt, die Tätigkeit seiner Minister „im Sommer“ bewerten zu wollen. Jedes Kabinettsmitglied werde am Prüfstand stehen, wobei „Leistungen“ und „Durchführung des Haushaltsplans“ ausschlaggebend sein werden, sagte Cîțu der Presse. Was er von seinen Ministern erwarte, seien „Leistungen und Effizienz“; sollte sich jedoch bei dem einen oder anderen Ressort nach eingehender Prüfung die Schlussfolgerung aufdrängen, dass die „bisherige Haushaltsausführung eine miserable gewesen ist“, so könne es gut sein, dass besagtem Ministerium künftig „ein anderer Experte“ vorstehen werde, so der Premier.



Cîţus Klarstellung erfolgte, nachdem die Presse ihn abermals auf die vor dem Hintergrund des Haushaltsentwurfs 2021 bestehenden Koalitionsspannungen und in diesem Kontext auf eine mögliche Regierungsumbildung angesprochen hatte. Cî]u hob erneut hervor, dass eine Kabinettsumbildung zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen sei, da „die Dinge gut laufen“.



Davor hatte schon Vizepremier Dan Barna (USR-PLUS) versichert, dass die Koalition „stabil“ sei und jede Partei für „Tätigkeit und Leistungen“ ihrer Minister verantworte.