Premier: Noch 35 rumänische Staatsbürger in Afghanistan

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben von Regierungschef Florin Cîțu (PNL) befinden sich noch mindestens 35 rumänische Staatsangehörige in Afghanistan. Angesichts der dramatischen Situation im Land nach der faktischen Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban sei die Koalitionsregierung inzwischen auf Hochtouren bemüht, diese umgehend ausfliegen zu lassen; sie alle seien zurzeit an einem sicheren Ort, sagte der Premierminister den Medien am Montag. Cîțu appellierte eindringlich an alle sich eventuell noch in Afghanistan aufhaltenden Rumänen, die sich noch nicht mit der rumänischen Botschaft im benachbarten Pakistan in Verbindung gesetzt hätten, dies unverzüglich zu tun, da sie das Land sofort verlassen müssten.



Er habe dem Staatspräsidenten bereits vorgeschlagen, ein Flugzeug in Richtung Afghanistan zu entsenden, um die rumänischen Staatsangehörigen ausfliegen zu lassen. Möglich sei zudem auch, sie an Bord eines NATO-Flugzeugs bis nach Georgien ausfliegen zu lassen und von dort abzuholen, so der Premier.



Staatspräsident Klaus Johannis beauftragte wenig später die Luftwaffe mit der umgehenden Evakuierung der 35 rumänischen Bürger in Afghanistan.