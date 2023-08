Premier schickt Minister zum Supermarkt-Bummel

Bukarest (ADZ) - Premier Marcel Ciolacu (PSD) hat auf der Regierungssitzung von Donnerstag seine Minister zu regelmäßigen Supermarkt-Besuchen aufgefordert, um die Verbraucherpreise für Lebensmittel zu monitorn. Als Vorbild führte Ciolacu Agrarminister Florin Barbu (PSD) an, der sich, dem Regierungschef zufolge, „täglich in Supermärkten aufhält“, um die jüngsten Preissenkungen bei Lebensmitteln in Augenschein zu nehmen.



Dabei lobte der Premier die Eilverordnung seines Kabinetts über einen zeitweiligen Aufschlagdeckel für insgesamt 14 Basislebensmittel ausgiebig und behauptete zudem, dass dank besagten Eilerlasses die Verbraucherpreise für eine Reihe von Lebensmitteln „um bis zu 40 Prozent zurückgegangen sind“, obwohl sich die Preissenkungen bei etlichen der 14 Basislebensmittel als eher geringfügig erweisen. Dass zeitgleich die Verbraucherpreise für zahlreiche andere Lebensmittel sozusagen ausgleichsweise zum Teil erheblich gestiegen sind, erwähnte Ciolacu mit keinem Wort.