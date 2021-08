Premier schlägt Dan Vîlceanu als Finanzminister vor

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hat am Wochenende bekannt gegeben, den Vorsitzenden des PNL-Verbands Gorj, Dan Vîlceanu, als neuen Finanzminister am Regierungstisch haben zu wollen. Vîlceanu gilt als einer der engsten Vertrauten des Premierministers. Er werde den PNL-Chef um die Einberufung einer Sitzung der Parteiführung ersuchen, damit Vîlceanu auch von dieser formell für das Amt vorgeschlagen werde, teilte Cî]u auf einer Pressekonferenz mit. Dem Finanzressort steht zurzeit bekanntlich der Regierungschef selbst kommissarisch vor, seine Interims-Amtszeit läuft allerdings am 22. August aus.