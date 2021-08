Premier über PNL-Wahl: „Trete an, um zu gewinnen“

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Florin Cîțu, bekanntlich Herausforderer von PNL-Chef Ludovic Orban im Rennen um den Parteivorsitz, hat am Dienstag den von seinem Kontrahenten geworfenen Handschuh nicht aufgehoben: Von der Presse zu Orbans Forderung nach dem umgehenden Rücktritt des Verlierers von allen politischen Ämtern befragt, entgegnete Cîțu, im Rennen angetreten zu sein, „um zu gewinnen“. Tags davor hatte Liberalenchef Orban in einer Talkshow offenbart, im Fall einer Wahlniederlage als Präsident der Abgeordnetenkammer umgehend zurücktreten zu wollen, und Cîțu nahegelegt, es ihm nachzutun – sollte der Regierungschef die interne Wahl nämlich verlieren, wäre all seine „Legitimität“ dahin.



Auch die Kritik seines Parteichefs am nationalen Resilienz- und Wiederaufbauplan (PNRR) der Koalitionsregierung und an der eingebrochenen Corona-Impfkampagne ließ der Premierminister an sich abprallen – er kenne Orbans Statement nicht, doch klinge ihm das, was die Reporter ihm gerade berichtet hätten, eher „nach PSD-Rhetorik als nach dem Statement eines PNL-Chefs“. Alle Kritiker der Impfkampagne seien aufgefordert, sich lieber mehr in diese einzubinden, so Cîțu.