Premier und PSD-Chef wollen Resilienzplan erörtern

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu will nach eigenen Angaben mit Regierungschef Florin Cîțu (PNL) zusammentreffen, um Rumäniens Wiederaufbau- und Resilienzplan zu besprechen. Wie Ciolacu am Sonntag in einer Talkshow sagte, soll der Premier letzte Tage mit ihm telefoniert haben, um den Termin zu vereinbaren. Das Treffen werde wohl „auf Druck der EU-Kommission hin“ steigen, behauptete Ciolacu. Der Premierminister selbst stellte hierzu lediglich klar, dass besagtes Treffen nicht auf seinem Terminkalender für die laufende Woche steht.



Im Gespräch mit dem Regierungschef will Ciolacu vor allem auf einer Präsentation des nationalen Resilienzplanes im Parlament bestehen – ein Vorhaben, das Cîțu bis letzte Tage konsequent abgelehnt hatte. Auch wolle er dem Premier sozialdemokratische Experten vorschlagen, die mit den Regierungsvertretern gemeinsam die Feinjustierungen am nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan vornehmen, teilte der PSD-Chef mit. Sollte der Resilienzplan der Legislative nicht formell vorgestellt, sondern direkt an die EU-Kommission weitergeleitet werden, so würden die PSD-Fraktionen im Parlament umgehend in Streik treten, fügte der Oppositionschef hinzu.