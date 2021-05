Premier will „lockeren“ Sommerurlaub für Geimpfte

Präsident Klaus Johannis und Premierminister Florin Cîțu während des Besuchs des Impfzentrums im Militärkrankenhaus in Konstanza. Die Impfkampagne in Rumänien laufe in Rumänien besonders gut, erklärte Johannis in einer kurzen Presseansprache. Jeder Bürger könne sich nun völlig unbürokratisch bei einem Impfzentrum vorstellen und eine Impfung erhalten. Am Donnerstag wurden erstmals mehr als 100.000 Personen an einem Tag gegen Covid geimpft. | Foto: Regierung