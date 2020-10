Premier will verschärfte Auflagen für Privatfeiern

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Ludovic Orban (PNL) will vor dem Hintergrund der besorgniserregend steigenden Corona-Neuinfektionen die Auflagen für private Feiern wie Hochzeiten und Taufen verschärfen: Wie Orban der Presse am Montag sagte, soll es „entweder ein zeitweiliges Verbot von privaten Feiern oder eine Einschränkung der Teilnehmerzahl“ geben. Dem Premierminister zufolge könnte die Teilnehmerzahl an privaten Veranstaltungen und Festen von derzeit 50 auf höchstens 20 zurückgeschraubt werden. Es gebe zu viele Event-Veranstalter, die die geltenden Auflagen in den Wind geschlagen hätten, was dazu geführt habe, dass private Feiern zu Corona-Hotspots geworden seien, so Orban.



Wegen der steigenden Fallzahlen besorgt zeigten sich am Montag auch viele Kommunalbehörden: So kündigten die Behörden von Temesch/Timiș und Argeș an, dass ab Mittwoch in beiden Landeskreisen eine allgemeine Nasen-Mundschutz-Pflicht gilt - einschließlich im Freien; ausgenommen sind lediglich Kinder von bis zu fünf Jahren. Ihrerseits beschlossen die Behörden von Vâlcea, alle Schulen zu schließen - der Unterricht im gesamten Landeskreis erfolgt ab sofort ausschließlich virtuell.