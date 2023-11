Premierminister: „Weder platzt die Koalition noch stürzt die Regierung“

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Marcel Ciolacu hat nach der harschen Kritik vom PNL-Vize Rareș Bogdan am Seniorpartner PSD diesen einen „unverantwortlichen Lümmel“ geschimpft und versichert, dass „weder die Koalition platzen noch dieses Kabinett stürzen“ würden. Sollte es tatsächlich zum Koalitionsaus kommen, werde er sein Amt unverzüglich zur Verfügung stellen, sagte Ciolacu, der Bogdan zudem vorwarf, den Skandal bloß losgetreten zu haben, um von seinem eigenen Faux Pas abzulenken, nachdem er beim Besuch eines Gemüsemarktes eine 30.000 Euro teure Luxusuhr getragen und die Presse sich deswegen über ihn mokiert hatte. Seinerseits ließ es sich der Chef der Wahlkampagne der PSD und frühere Premier Mihai Tudose nicht nehmen, über die mageren Umfragewerte des liberalen Juniorpartners zu spötteln: Selbst die PSD sei wegen des Umfragetiefs der PNL in Sorge, da man sich fragen müsse, mit wem man nach den Wahlen weiter regieren werde – er könne nur hoffen, „dass es die PNL nach dem Superwahljahr 2024 noch gibt“, sagte Tudose.



Der frühere TV-Talkmaster Rareș Bogdan legte am Donnerstag indes nach und warf der PSD vor, unverbesserlich zu sein: Nach Ion Iliescus berüchtigter, einem Journalisten geltender Verunglimpfung „Du Vieh“ („Măi animalule“) aus den 90er Jahren setze die Partei mittlerweile auf „Lümmel“, um „dengleichen Hass auf die Zivilgesellschaft“ zum Ausdruck zu bringen, so der Europaabgeordnete. Davor hatte Bogdan mit einem umgehenden Koalitionsaus gedroht, sollte die PSD infolge ihrer großzügigen Rentenanhebungen „auch nur eine einzige Steuer oder Abgabe erhöhen wollen“. PNL-Chef Nicolae Ciucă versuchte derweil zu begütigen: Man müsse zusammenhalten, um dem Land keine politische Instabilität zu bescheren.