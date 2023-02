Privatkrankenhaus wegen Brand evakuiert

Klausenburg (ADZ) – Das Privatkrankenhaus Humanitas in Klausenburg/Cluj-Napoca ist am Donnerstagabend wegen einem Brand evakuiert worden. Von den insgesamt 29 Patienten wurden 20 in andere Krankenhäuser überführt, die übrigen haben sich entschlossen, nach Hause zu gehen, teilte der Katastrophenschutz ISU Cluj mit, zitiert vom Nachrichtenportal stiridecluj.ro. Der Brand mit noch unbekannter Ursache sei im Abfallbereich ausgebrochen. Bei Eintritt des Rauchs in das Gebäude sei der Brandalarm ausgelöst worden, was zur raschen Evakuierung führte. Das Feuer sei in relativ kurzer Zeit gelöscht worden, erklärten die Vertreter des Krankenhauses.