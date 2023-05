Pro-EU-Demo in der Republik Moldau

Chișinău/Bukarest (ADZ) - Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist „die Chance des Volkes, in Frieden, Ruhe und Wohlstand zu leben“, so die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, am Sonntag auf der Pro-EU-Demo in Chișinău, in Anwesenheit der Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola. Erklärtes Beirittsziel sei 2030. „Wir werden respektiert werden und unsere Unabhängigkeit und Demokratie werden geschützt sein“, sagte Sandu vor rund 80.000 Teilnehmern, die den Beitritt der Republik Moldau an die EU unterstützten. Rumänien sei der „Garant dieses europäischen Weges“ und die größte Stütze der Moldau, erklärte auch der EU-Abgeordnete Victor Negrescu (PSD).