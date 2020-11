Pro România-ALDE-Fusion in trockenen Tüchern

Bukarest (ADZ) - Die Delegierten der Kleinparteien Pro România und ALDE haben am Sonntag auf einem virtuell abgehaltenen Parteitag die Fusion der beiden Parteien abgesegnet. Damit geht Călin Popescu-Tăriceanus ALDE de facto in Victor Pontas „Pro România“ auf, die neue Partei wird in „Sozial-Liberale Pro România“ umfirmieren. Ponta und Tăriceanu sprachen von einer „neuen USL“ und bezeichneten die neuentstandene Partei als eine der „politischen Mitte“, die es sich zum Ziel gesetzt habe, in der heimischen Politik als „Kompass“ und „Waage“ aufzutreten, damit das politische Gleichgewicht, sooft nötig, möglichst gewahrt bleibe.