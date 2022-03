Produktion von Jodtabletten hochgefahren

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat heimische Produzenten von Jodtabletten kontaktiert, um die Produktion eilig anzukurbeln, so Premier Nicolae Ciucă (PNL) am Sonntagabend auf Digi24-TV. Die aktuellen Reserven seien nicht ausreichend für die gesamte Bevölkerung. Und: Es handele sich um eine Präventionsmaßnahme. Derzeit gebe es keine erhöhten Radioaktivitätswerte, erklärte er im Zusammenhang mit den russischen Angriffen auf ukrainische Kernkraftwerke. Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) warnt jedoch vor eigenmächtiger Einnahme. Zwar schützen Jodtabletten im Falle eines Reaktorunfalls, bei dem radioaktive Jodisotope frei werden, die Schilddrüse vor Krebs, wenn in den ersten 6 Stunden eingenommen, doch können sie auch schwere Störungen auslösen. Im Ernstfall würde die Regierung eine Empfehlung aussprechen und rechtzeitig Jodtabletten über die Landeskreise an die Bevölkerung verteilen. In den Apotheken Zentral- und Osteuropas seien Jodtabletten bereits nahezu ausverkauft, berichten mehrere Medien.