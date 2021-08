Prognose: 1500 Corona-Fälle pro Tag bis Mitte September

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 ist seit Mitte Juli im Steigen begriffen – nun wurden drei Tage hintereinander mehr als 500 Personen positiv auf das Virus getestet, so viele wie zuletzt am 20. Mai. Laut Andrei Baciu, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, gehen Prognosen von 1500 täglichen Neuinfektionen bis Mitte September aus. Die Infektionsrate steige rasanter an als bei den bisherigen drei Infektionswellen, was vor allem auf die weitaus höhere Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante zurückzuführen sei.



Die Anzahl der Infizierten in den Krankenhäuser hat in-zwischen die 100er-Marke wieder überschritten, 153 Personen werden derzeit intensivmedizinisch betreut.



Der überwiegende Anzahl derjeniger, die positiv getestet oder aufgrund einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden müssen, ist laut Baciu nicht geimpft – erfreulicherweise zeige sich aber zuletzt ein gesteigertes Interesse an der Impfung.