Projekt für bessere Luft ab Januar 2020 gültig

Bukarest (ADZ) - Das Projekt „Oxigen“ (Sauerstoff), welches zu besserer Luft in der Hauptstadt beitragen soll, ist am Donnerstag mit 31 Stimmen im Munizipalrat angenommen worden. Der Entwurf erfuhr einige Änderungen. Ab dem 1. Januar 2020 muss für Autos unter der Abgasnorm Euro 4 eine E-Vignette bezahlt werden, Autos unter Euro 3 dürfen überhaupt nicht mehr ins Zentrum der Stadt fahren. Für Euro 4 ist die Vignette erst ab 2021 gültig. Ab 2022 soll der Zugang für Autos mit einer Abgasnorm zwischen 0 und 2 in der gesamten Stadt verboten sein. Für Euro 3-Motoren soll dies ab 2024 gelten. Motorroller, Motorräder, elektrische Fahrzeuge und Autos mit Euro 3, die mit Gas angetrieben werden, sind von den Regelungen ausgeschlossen. Strafgebühren für unrechtmäßiges Fahren bewegen sich zwischen 1500 und 2000 Lei. Die Vignette kann für eine Zeitspanne zwischen einem Tag und einem Jahr per SMS oder an der Tankstelle gekauft und soll durch ein Video-System kontrolliert werden.