Projekt für Nachtragshaushalt ausgearbeitet

Bukarest (ADZ) - Premierminister Ludovic Orban hat am Montagmittag erklärt, dass bis Dienstagabend die Eilverordnung bezüglich des Nachtragshaushalts für das Ende des laufenden Jahres stehen solle. Er widersprach in der Presse aufgetauchten Informationen, wonach im Erziehungs- und Transportwesen sowie bei der Co-Finanzierung von Projekten mit EU-Geldern Mittel gekürzt werden sollen. Unter anderem sollen Zahlungsrückstände, welche den Unternehmensbereich unnötig belasten würden, schnell getätigt werden. Bis Ende der Woche solle der Nachtragshaushalt auch verabschiedet werden, so Ludovic Orban.