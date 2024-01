Bukarest (ADZ) - Der reformorientierte Klausenburger Richter Cristi Danileț hat sich im Alter von 48 Jahren in den Ruhestand versetzen lassen. Er werde weiter aktive rechtliche Aufklärungsarbeit für Bürger leisten und sich nicht ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen, kündigte er an.

Danileț war in den letzten Jahren mehrmals aus fadenscheinigen Gründen wie Postings in sozialen Medien aus dem Richterdienst entlassen worden, klagte aber immer wieder erfolgreich dagegen.