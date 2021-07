Protest gegen Bären in Băile Tușnad

Bukarest (ADZ) - Mehr als 200 Einheimische in Băile Tușnad, Kreis Harghita, haben am Freitagabend an einem Marsch teilgenommen, mit dem sie die Aufmerksamkeit der Behörden auf die unmittelbare Bedrohung durch Bären lenken wollten. Die Teilnehmer beklagten sich über Tiere, die sowohl nachts als auch tagsüber ungehindert im Ferienort Futter suchen und ungeachtet der elektrischen Zäune oder der Wachhunde in Gärten, Häuser und Pensionen eindringen, wo sie die Sicherheit der Einwohner und Touristen gefährden und Schaden anrichten. Die Protestler unterstützen die Initiative von Umweltminister Tanczos Barna zum schnellen Einsatz bei Vorfällen mit gefährlichen Bären.