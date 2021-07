Protestbrief gegen EU-weite Forststrategie

Bukarest (ADZ) – Umweltminister Tanczos Barna hat zusammen mit Vertretern weiterer zehn Länder einen Brief gegen eine neue EU-weite Forststrategie der Europäischen Kommission (EC) unterschrieben, die unter anderem die Ausbeutung, den Schutz der Biodiversität und die Aufforstung mit drei Milliarden Bäumen bis 2030 festlegt, als Kohlendioxidsenke gegen den Klimawandel. Der von Österreich initiierte und von Deutschland, Finnland, Frankreich, Tschechien, Estland, Lettland, Ungarn, Polen und der Slowakei mit unterzeichnete Brief fordert eine Debatte zu dieser Strategie, deren Entwurf am Freitag inoffiziell zirkulierte. Dabei seien die Auflagen zum Schutz von Urwäldern und alten Wäldern, die von den Ländern selbst finanziert werden müssen, insbesondere für Rumänien, Bulgarien, Finnland und Schweden ohne jedwede Kompensationszahlung zu schwer, erklärte Tanczos am Montag. Die EC überschreite mit dem Plan ihre Prärogative, hatte der Minister davor in einer ungarischen Zeitung moniert.