Proteste in Bolintin Vale: Präfektin vermittelt

Bolintin Vale (ADZ) – Aneta Matei, Präfektin des Kreises Giurgiu, hat sich am Mittwochabend mit Vertretern der rund 300 Protestierenden in der Ortschaft Bolintin Vale, dem Bürgermeister und Vertretern der anwesenden Sicherheitskräfte getroffen, um die durch den gewaltsamen Tod eines Mannes entstandenen Spannungen zu klären, berichtet Agerpres. Der Protest sei friedlich gewesen, es bestand keine Gefahr der Eskalation, sagte Matei. Die Lokalbewohner protestierten gegen wiederholte Agressionen durch dort illegal niedergelassene Roma. Auslöser der Proteste war ein Vorfall am 9. Januar, bei dem ein Busfahrer tätlich angegriffen und mit einem Stein niedergeschlagen wurde, nachdem dieser einigen Personen die Mitfahrgelegenheit verweigert hatte. Drei Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Angreifer ist daraufhin in Gewahrsam genommen worden, gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt, je nach Ausgang der gerichtsmedizinischen Untersuchung dann möglicherweise wegen Totschlag.