Proteste wegen Lockdown in Temeswar

Temeswar (ADZ) – Temeswar/Timișoara ist seit der Nacht auf Montag erneut abgeriegelt. Infolge eines hohen Inzidenzwertes von über 7 pro tausend Einwohner sowie der einschlägigen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden beschloss der lokale Krisenstab einen 14-tägigen Lockdown für Temeswar und die vier Vororte Giroc, Moșnita, Ghiroda und Dumbrăvița, was zu allgemeiner Unzufriedenheit führte. Am Sonntag kam es deswegen in Temeswar zu einem ersten Straßenprotest gegen Bürgermeister Dominic Fritz (USR-PLUS). Fritz selbst hob hervor, dass mit dem zeitweiligen Lockdown „Schlimmeres verhindert“ werden soll.