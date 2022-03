PSD-Chef Ciolacu kündigt Sozialmaßnahmenpaket an

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben von PSD-Chef Marcel Ciolacu schnürt seine Partei an einem Maßnahmenpaket für den Sozial- und Energiebereich, das von der Koalition bereits weitgehend abgenickt worden ist. Das Paket werde „mit Sicherheit“ auch die in Aussicht gestellten Gutscheine für einkommensschwache Familien sowie Schüler aus ärmlichen Verhältnissen enthalten und voraussichtlich kommende Woche vorgestellt werden, sagte Ciolacu am Mittwoch. Dem PSD-Chef zufolge könnten die Gutscheine aus Mitteln des vorangegangenen mehrjährigen Finanzrahmens (2014-2020) der EU finanziert werden – man verhandele deswegen mit der Kommission.



Unklar bleibt indes, welches der Wert der Gutscheine für einkommensschwache Familien und benachteiligte Schüler sein wird – die PSD hatte nämlich Gutscheine von 50 Euro bzw. 30 Euro vorgeschlagen, während die PNL auf einen Wert von 100 Euro pocht. Zur neuen Sozialhilfe berechtigt sollen Familien mit mindestens zwei Kindern sein, deren Monatseinkommen unter 600 Lei liegt oder das staatlich garantierte Mindesteinkommen beziehen, des Weiteren Menschen mit Behinderungen sowie Rentner, deren Altersbezüge unter 1500 Lei liegen.