PSD-Chef in Aserbaidschan zu Besuch

Baku (ADZ) - Der Präsident der Abgeordnetenkammer und Regierungschef in spe Marcel Ciolacu ist am Montag zu einem zweitägigen Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen; begleitet wird der PSD-Chef dabei von Vizepremierminister Kelemen Hunor (UDMR) sowie Delegationen der beiden staatlichen rumänischen Energieunternehmen Transelectrica und Transgaz. Auf Ciolacus Programm standen neben Treffen mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Alijew, und Parlamentspräsidentin Sahiba Gafarova auch ein Gespräch mit der Leitung des im Bereich der Erdöl- und Erdgaswirtschaft tätigen staatlichen aserbaidschanischen Energiekonzerns SOCAR.