PSD-Chef schließt Energienotstand nicht aus

Bukarest (ADZ) – PSD-Chef Marcel Ciolacu hat sich am Montag wegen der nach wie vor ausstehenden Lösungsansätze für die Energiekrise erstmals für die Ausrufung des Energienotstands ausgesprochen. Über dessen Zeitraum könnten immerhin „Verträge ausgesetzt“ und „wertvolle Zeit“ gewonnen werden, sagte Ciolacu. Es sei „wesentlich“, dass „diese untragbare Teuerungsspirale“ ein Ende nehme und die Energiepreise „langfristig vorhersagbar“ würden. Der Staat habe daher „mit klaren Regeln“ und saftigen Geldbußen, „einschließlich umsatzbezogenen“, aufzuwarten, so der PSD-Chef, demzufolge die Koalition am Dienstag erneut hierzu beraten will.