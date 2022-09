PSD-Chef will Vorlage über Bildungsrechtnovelle ändern

Costinești (ADZ) - Die hochumstrittene Vorlage des liberalen Bildungsministers Sorin Cîmpeanu für eine Bildungsrechtnovelle soll nach Angaben von PSD-Chef Marcel Ciolacu im Parlament massiv „abgeändert und optimiert“ werden. Cîmpeanus Vorlage, durch die de facto das Herzensprojekt von Staatschef Klaus Johannis’, „Gebildetes Rumänien“, in geltendes Recht umgesetzt werden soll, war bis dato sowohl von zahllosen Politikern als auch von fast allen führenden Bildungsexperten und Fachgremien des Landes verrissen worden.



Wie Ciolacu am Wochenende bei einer in Costinești gestiegenen Sommerschule der PSD klarstellte, hätten Bildung und Unterricht jedoch keineswegs bloß „Eliten“ zugänglich zu sein, sondern gleichermaßen auch Kindern aus ärmlichen Verhältnissen – selbst wenn etliche Lehrstätten bemüht seien, sich zu Eliteschulen zu mausern, habe das Projekt „Gebildetes Rumänien“ nichtsdestotrotz für „alle, keineswegs bloß für privilegierte Eliten“ zu gelten. In Bezug auf das als politisches Erbe des Staatspräsidenten geltende Projekt fügte Ciolacu hinzu, dass dieses „äußerst wichtig“ sei, obwohl dessen Urheber „keine der PSD zugetane Person“ sei.