PSD einzige Partei mit steigendem Vertrauen der Wähler

Bukarest (ADZ) - Die PSD ist einzige Partei, deren Vertrauensbasis nach den Wahlen gestiegen ist, zeigt die zweite INSCOP-Umfrage „Öffentliches Misstrauen: Westen vs. Osten, Aufstieg des nationalistischen Trends in der Ära der Fehlinformationen und der Fake-News“, die im Zeitraum 6. bis 12. Juni mit 1100 Teilnehmern stattgefunden hat.



Zwischen Mai 2019 und Juni 2021 sei das Vertrauen in die PSD von 25,5 auf 30,2 Prozent gestiegen, während das in die PNL von 27,7 auf 26,6 Prozent und die USR-PLUS von 16,5 auf 13,2 Prozent gefallen sind. Auch das Vertrauen in AUR würde sinken und bei 14,2 Prozent liegen.



Normalerweise sollte das Vertrauen in die gewählten Parteien nach den Wahlen steigen, erklärte Remus Ștefureac, Leiter des auftraggebenden Think-Tanks „Strategic Thinking Group“. Die Gründe für das fallende Vertrauen seien divers, vom „allgemeinen Misstrauen aufgrund der Pandemie bis zu den Synkopen der Regierungstätigkeit“, erklärt Ștefureac.